В России возобновились продажи туров с кешбэком

В России стартовал второй этап программы возврата части средств за туристические поездки. На сайте Ростуризма до 5 декабря можно подобрать пакетный тур и получить кешбэк за оплаченную поездку. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой пресс-службу Ростуризма.



На осень и зиму россиянам предлагается более 1,5 млн вариантов путешествий.

realnoevremya.ru

В программе участвуют все регионы России, кэшбек можно получить за поездку от двух ночей. Проживание возможно в отелях, санаториях, на круизных судах. Отправиться в путешествие можно с сегодняшнего дня, а завершиться поездка должна до 23.59 местного времени 10 января 2021 года.

Оплата путешествия возможна только зарегистрированной в программе лояльности картой «Мир» онлайн.

Ранее сообщалось, что 15 октября стартует новый этап продажи туров по России с кешбэком.

