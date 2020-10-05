С 15 октября стартует новый этап продажи туров по России с кешбэком

С 15 октября в России стартует второй этап программы туров по России с кешбэком. Об этом сообщает «РИА Новости».

Как рассказала глава Ростуризма Зарина Догузова, путевки и гостиничное проживание по программе туристического кешбэка можно приобрести до 5 декабря.

«В поездки можно будет отправиться с момента старта продаж, с 15 октября, и вернуться до 10 января 2021 года», — обратила внимание руководитель ведомства.

Фото: realnoevremya.ru Роман Хасаев

Программа предусматривает возможность отправиться в мини-путешествие на выходные. Кешбэк в размере 20% теперь распространяется на все путевки независимо от стоимости. Максимум можно вернуть 20 тыс. рублей.

Напомним, что правительство подписало постановление о продлении программы туристического кешбэка 1 октября. Ее обязательное условие осталось прежним — тур нужно оплатить картой «Мир».

