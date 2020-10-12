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Главное за выходные: пожары в Татарстане, токсичные водоросли на Камчатке и выборы президента Таджикистана

07:00, 12.10.2020
Главное за выходные: пожары в Татарстане, токсичные водоросли на Камчатке и выборы президента Таджикистана
Фото: realnoevremya.ru

«Реальное время» публикует подборку наиболее важных и интересных новостей за прошедшие выходные на утро понедельника, 12 октября.

  • В России спрогнозировали пик заболеваемости коронавирусом: доктор медицинских наук, вирусолог Анатолий Альтштейн утверждает, что рост заболеваемости коронавирусом в стране может достичь пика уже через неделю.
realnoevremya.ru
  • В Минске во время протестов милиция задержала российских журналистов. Было задержано четверо корреспондентов ТАСС, еще милиция увела корреспондента «Еврорадио» Анастасию Бойко и журналиста Onliner Александра Ружечку. Сообщается и о задержании журналистов в Гродно.
  • Директор Института вулканологии и сейсмологии Дальневосточного отделения РАН Алексей Озеров заявил, что главной причиной загрязнения воды в Авачинском заливе на Камчатке могут быть токсичные водоросли.
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  • В Таджикистане завершились выборы президента. Итоги выборов объявят в понедельник, 12 октября, к 10.00 (8.00 мск).
  • Американская корпорация Google, материнская компания видеохостинга YouTube, пробует превратить платформу в место, где можно будет купить товары из роликов.
pixabay.com
  • В Татарстане Следком возбудил дело после пожара: в сгоревшем доме пожарные обнаружили тела троих мужчин. По предварительной версии, один из погибших 1971 года рождения являлся хозяином дома, двое других были его приятелями.
  • Еще в воскресенье произошел пожар в частном доме в деревне Анатыш Рыбно-Слободского района Татарстана. В огне погибли младенец и его молодая мать.
Пресс-служба ГУ МЧС по РТ
Общество Татарстан
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