СМИ: Google пробует сделать YouTube площадкой для продажи товаров

Американская корпорация Google, материнская компания видеохостинга YouTube, пробует превратить платформу в место, где можно будет купить товары из роликов, сообщает Bloomberg.

По данным источников, знакомых с ситуацией, YouTube недавно начал предлагать авторам использовать ее программное обеспечение для маркировки и отслеживания продуктов, которые появляются в роликах. Затем эти данные будут связаны с инструментами аналитики и шоппинга Google.

pxhere.com

Цель нововведений — превратить видео YouTube в каталог товаров, во время просмотров которых зрители смогут нажимать и покупать напрямую, рассказал один из источников агентства.

Представитель YouTube подтвердил, что компания тестирует эти функции на ограниченном количестве каналов. Так, создатели роликов будут контролировать отображаемые продукты. При этом компания назвала это экспериментом и отказалась сообщить подробности.

В начале октября корпорация Google представила продукты, которые она готова выпустить на рынок. Главным элементом стал флагманский смартфон компании — Pixel 5. Также компания представила умную колонку Nest Audio, ТВ-приставку Chromecast и операционную систему для телевизоров Google TV.

