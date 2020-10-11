Токсичные водоросли могли стать причиной загрязнения океана на Камчатке

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Директор Института вулканологии и сейсмологии Дальневосточного отделения РАН Алексей Озеров заявил, что токсичные водоросли могут быть главной причиной загрязнения воды в Авачинском заливе на Камчатке.

«Дальше одна из главных задач — провести морские экспедиции. И разобраться, что может приводить эти водоросли в такое активное состояние, что у нас возникают красные приливы», — рассказал «РИА Новости» эксперт.

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Он обратил внимание, что это утверждение не окончательное. Но версия с токсичными водорослями выходит на первое место.

Вчера сообщалось, что на снимках со спутника обнаружили судно, которое 23 сентября в 7 утра сбрасывало отходы в акватории Авачинского залива. Однако маловероятно, что именно они вызвали экологическую катастрофу.



Из-за загрязнения воды на Камчатке неизвестными химикатами берег оказался усеян мертвыми обитателями океана. Власти региона выдвинули три версии причин экологической катастрофы. По одной из версий причиной загрязнения океана стал человек.

