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Токсичные водоросли могли стать причиной загрязнения океана на Камчатке

13:32, 11.10.2020
Токсичные водоросли могли стать причиной загрязнения океана на Камчатке
Фото: соцсети

Директор Института вулканологии и сейсмологии Дальневосточного отделения РАН Алексей Озеров заявил, что токсичные водоросли могут быть главной причиной загрязнения воды в Авачинском заливе на Камчатке.

«Дальше одна из главных задач — провести морские экспедиции. И разобраться, что может приводить эти водоросли в такое активное состояние, что у нас возникают красные приливы», — рассказал «РИА Новости» эксперт.

Фото: instagram.com

Он обратил внимание, что это утверждение не окончательное. Но версия с токсичными водорослями выходит на первое место.

Вчера сообщалось, что на снимках со спутника обнаружили судно, которое 23 сентября в 7 утра сбрасывало отходы в акватории Авачинского залива. Однако маловероятно, что именно они вызвали экологическую катастрофу.

Из-за загрязнения воды на Камчатке неизвестными химикатами берег оказался усеян мертвыми обитателями океана. Власти региона выдвинули три версии причин экологической катастрофы. По одной из версий причиной загрязнения океана стал человек.

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