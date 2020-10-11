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В Минске во время протестов милиция задержала российских журналистов

15:10, 11.10.2020
В Минске во время протестов милиция задержала российских журналистов
Фото: wikimedia.org / Homoatrox

В воскресенье в Минске и других городах Белоруссии начались очередные акции протеста. На этот раз противники Александра Лукашенко назвали свою акцию «Марш гордости».

В центре Минска традиционно собрались спецтехника и силовики. Как сообщает ТАСС, были задержаны четверо корреспондентов агентства. Также милиция увела корреспондента «Еврорадио» Анастасию Бойко и журналиста Onliner Александра Ружечку. Сообщается и о задержании журналистов в Гродно.

По данным «Радио свобода» и TUT.BY, силовики в центре Минска применили перцовый газ. Однако официальные власти отрицают это.

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