В Минске во время протестов милиция задержала российских журналистов

В воскресенье в Минске и других городах Белоруссии начались очередные акции протеста. На этот раз противники Александра Лукашенко назвали свою акцию «Марш гордости».

Жесткий разгон и избиения протестующих в центре Минска, где сегодня проходит воскресный «Марш гордости»https://t.co/tnnCN9nW3r



Видео: onliner pic.twitter.com/uGXoP8CjPw — Новая Газета (@novaya_gazeta) October 11, 2020

В центре Минска традиционно собрались спецтехника и силовики. Как сообщает ТАСС, были задержаны четверо корреспондентов агентства. Также милиция увела корреспондента «Еврорадио» Анастасию Бойко и журналиста Onliner Александра Ружечку. Сообщается и о задержании журналистов в Гродно.

По данным «Радио свобода» и TUT.BY, силовики в центре Минска применили перцовый газ. Однако официальные власти отрицают это.