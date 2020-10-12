Итоги выборов президента Таджикистана объявят в понедельник

В Таджикистане голосование на выборах президента завершилось в 21.00 по местному времени. Итоги огласят в понедельник, 12 октября.

Результаты будут известны к 10.00 (8.00 мск), передает «РИА Новости».

«Выборы прошли свободно и демократично, в соответствии с законами Республики Таджикистан, при высокой активности граждан. Жалоб и нарушений зарегистрировано не было», — приводит агентство слова главы республиканского центризбиркома Бахтиер Худоерзода.

По предварительным данным, явка на президентских выборах составила более 70%. Эти данные неокончательные.

Напомним, что сегодня проходил основной день голосования на выборах президента Таджикистана.