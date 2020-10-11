В Татарстане при пожаре погибли молодая мать и ребенок

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по РТ

В воскресенье произошел пожар в частном доме в деревне Анатыш Рыбно-Слободского района РТ. В огне погибли младенец и его молодая мать.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по РТ

В пресс-службе татарстанского главка МЧС уточняют, что в еще пылающем доме пожарные обнаружили тела пятимесячного мальчика и женщины 1993 года рождения. Также пострадала мать погибшей, местная жительница 1971 года рождения получила ожоги и была отправлена в больницу.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по РТ

Отмечается, что сообщение о пожаре поступило в 16.32, пожарные прибыли к горящему дому и локализовали огонь уже в 16.46. Открытое горение ликвидировали в 16.52.