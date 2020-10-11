В Татарстане Следком возбудил уголовное дело после пожара с тремя жертвами

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по РТ

После произошедшего накануне пожара в Васильево, татарстанское управление СКР возбудило уголовное дело по статье УК РФ «Убийство двух и более лиц».

В сгоревшем доме пожарные обнаружили тела троих мужчин. По предварительной версии, один из погибших 1971 года рождения являлся хозяином дома, двое других были его приятелями, передает пресс-служба СУ СКР.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по РТ

Сейчас следователи устанавливают причину пожара, проводятся судебно-медицинские, молекулярно-генетические и пожаро-техническая экспертизы.

Напомним, в субботу днем в МЧС сообщили о пожаре в частном доме на улице Новая поселка Васильево. Площадь пожара составила 60 кв.м. Дом сгорел. Внутри пожарные обнаружили тела трех человек.