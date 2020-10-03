Главное о коронавирусе на 3 октября: «напряженная» ситуация в Татарстане, предостережение Голиковой
«Ситуация стабильная, но напряженная»
За последние сутки в Татарстане подтвердились 27 новых случаев коронавируса. Из них четыре — завозные, 23 — контактные.
На 3 октября в Татарстане зарегистрировано 7 311 случаев COVID-19. Выздоровели за весь период 6 240 человек, в том числе 118 за минувшие сутки. Умерли от коронавируса в республике 76 человек.
- Еще две смерти зарегистрированы от коронавируса в Татарстане. Скончались мужчина и женщина: в Казани и Набережных Челнах.
- В школах и вузах Татарстана у 17 человек нашли коронавирус — среди них есть как школьники, студенты, так и преподаватели.
- В Роспотребнадзоре Татарстана не видят необходимости в введении новых ограничительных мер, однако признают что «ситуация напряженная».
- Владельцам домашних животных, которые заболели коронавирусом, предложили бесплатно разместить питомцев в зоогостинице до выздоровления хозяев.
- Организаторов крупных мероприятий в Татарстане обяжут следить за ношением масок зрителями.
Голикова: или меры предосторожности, или новая самоизоляция
За последние сутки в России выявлено 9 859 новых случаев коронавируса, выздоровели 5 563 человека. Таким образом, число зараженных выросло до 1 204 502 человек, а выздоровевших — до 975 859.
Зафиксировано 174 смерти. За весь период в России от коронавируса умерли 21 077 человек.
В России на сегодняшний день проведено свыше 46,8 млн тестов на коронавирус, в том числе 402 тыс. за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 222,5 тыс. человек.
- В ВОЗ порекомендовали не возвращать жесткий карантин в России. Повторный карантин может парализовать не только экономику, но и систему здравоохранения.
- Вице-премьер России Татьяна Голикова призвала россиян соблюдать меры против распространения коронавируса, чтобы избежать нового режима самоизоляции.
- В Роспотребнадзоре назвали сроки III фазы испытаний вакцины «Вектора». Испытания хотят начать в ноябре — декабре, продолжительность исследования составит шесть месяцев.
- В Москве заразившиеся коронавирусом жители бесплатно получат медицинские препараты от COVID-19, заявил мэр столицы Сергей Собянин.
- В Москве за сутки умерли 32 человека с коронавирусом. Это максимум с середины июля.
- Брянский губернатор Александр Богомаз стал участником испытаний вакцины от COVID-19.
- Власти Москвы назвали размеры штрафов за отказ перевести 30% сотрудников на удаленку. Компании и предприятия могут оштрафовать на 300 тысяч рублей.
- Росстат назвал число умерших от COVID-19 россиян. В августе общее число зарегистрированных смертей людей с коронавирусной инфекцией составило 7 463 человека.
Трамп госпитализирован, в Дании уничтожат миллион норок
В мире коронавирусом нового типа на 10.55 (мск) заразились 34 624 694 человека, 1 028 696 человек умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.
Лидируют по числу заболевших США — 7 333 425 человек. Далее идут Индия (6 473 544), Бразилия (4 880 523), Россия (1 204 502) и Колумбия (841 532).
По количеству смертей первое место занимают США (208 723), на втором — Бразилия (145 388). Далее следуют Индия (100 842), Мексика (78 492) и Великобритания (42 358).
- Президента США Дональда Трампа госпитализировали в больницу. Он проведет несколько дней в Военно-медицинском центре Уолтера Рида.
- Венесуэла получила первую партию российской вакцины от коронавируса «Спутник V».
- В Дании COVID-19 обнаружили у норок на 41 ферме. Около миллиона животных уничтожат из-за риска распространения коронавируса.
- Власти Великобритании отказались сотрудничать с Россией по вакцине от коронавируса.
- В Германии разрешили испытание векторной вакцины от коронавируса.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым