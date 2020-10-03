Главное о коронавирусе на 3 октября: «напряженная» ситуация в Татарстане, предостережение Голиковой

«Ситуация стабильная, но напряженная»

За последние сутки в Татарстане подтвердились 27 новых случаев коронавируса. Из них четыре — завозные, 23 — контактные.



На 3 октября в Татарстане зарегистрировано 7 311 случаев COVID-19. Выздоровели за весь период 6 240 человек, в том числе 118 за минувшие сутки. Умерли от коронавируса в республике 76 человек.



Еще две смерти зарегистрированы от коронавируса в Татарстане. Скончались мужчина и женщина: в Казани и Набережных Челнах.



В школах и вузах Татарстана у 17 человек нашли коронавирус — среди них есть как школьники, студенты, так и преподаватели.

В Роспотребнадзоре Татарстана не видят необходимости в введении новых ограничительных мер, однако признают что «ситуация напряженная».

Владельцам домашних животных, которые заболели коронавирусом, предложили бесплатно разместить питомцев в зоогостинице до выздоровления хозяев.

Организаторов крупных мероприятий в Татарстане обяжут следить за ношением масок зрителями.

Голикова: или меры предосторожности, или новая самоизоляция

За последние сутки в России выявлено 9 859 новых случаев коронавируса, выздоровели 5 563 человека. Таким образом, число зараженных выросло до 1 204 502 человек, а выздоровевших — до 975 859.



Зафиксировано 174 смерти. За весь период в России от коронавируса умерли 21 077 человек.



В России на сегодняшний день проведено свыше 46,8 млн тестов на коронавирус, в том числе 402 тыс. за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 222,5 тыс. человек.



В ВОЗ порекомендовали не возвращать жесткий карантин в России. Повторный карантин может парализовать не только экономику, но и систему здравоохранения.

Вице-премьер России Татьяна Голикова призвала россиян соблюдать меры против распространения коронавируса, чтобы избежать нового режима самоизоляции.



В Роспотребнадзоре назвали сроки III фазы испытаний вакцины «Вектора». Испытания хотят начать в ноябре — декабре, продолжительность исследования составит шесть месяцев.



В Москве заразившиеся коронавирусом жители бесплатно получат медицинские препараты от COVID-19, заявил мэр столицы Сергей Собянин.

В Москве за сутки умерли 32 человека с коронавирусом. Это максимум с середины июля.

Брянский губернатор Александр Богомаз стал участником испытаний вакцины от COVID-19.



Власти Москвы назвали размеры штрафов за отказ перевести 30% сотрудников на удаленку. Компании и предприятия могут оштрафовать на 300 тысяч рублей.

Росстат назвал число умерших от COVID-19 россиян. В августе общее число зарегистрированных смертей людей с коронавирусной инфекцией составило 7 463 человека.



Трамп госпитализирован, в Дании уничтожат миллион норок

В мире коронавирусом нового типа на 10.55 (мск) заразились 34 624 694 человека, 1 028 696 человек умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.



Лидируют по числу заболевших США — 7 333 425 человек. Далее идут Индия (6 473 544), Бразилия (4 880 523), Россия (1 204 502) и Колумбия (841 532).



По количеству смертей первое место занимают США (208 723), на втором — Бразилия (145 388). Далее следуют Индия (100 842), Мексика (78 492) и Великобритания (42 358).

Президента США Дональда Трампа госпитализировали в больницу. Он проведет несколько дней в Военно-медицинском центре Уолтера Рида.



Венесуэла получила первую партию российской вакцины от коронавируса «Спутник V».

В Дании COVID-19 обнаружили у норок на 41 ферме. Около миллиона животных уничтожат из-за риска распространения коронавируса.

Власти Великобритании отказались сотрудничать с Россией по вакцине от коронавируса.

В Германии разрешили испытание векторной вакцины от коронавируса.

Ольга Плешкова