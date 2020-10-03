Росстат назвал число умерших от COVID-19 россиян

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Общее количество умерших с COVID-19 в России за апрель — август достигло 45 663 человек, следует из данных Росстата. В августе общее число зарегистрированных смертей людей с коронавирусной инфекцией составило 7 463 человека. При этом:

у 3 222 человек COVID-19 стал основной причиной смерти, он идентифицирован в полном объеме, при жизни или посмертно проведен тест на новую коронавирусную инфекцию с положительным результатом;

у 641 умершего вирус не идентифицирован, но по течению заболевания высока вероятность, что смерть наступила именно от COVID-19, указывает РБК;

у 1 078 человек COVID-19 не являлся основной причиной смерти, но оказал существенное влияние на развитие смертельных осложнений иного заболевания;

у 2 522 человек COVID-19 не являлся основной причиной смерти и не оказал существенного влияния на течение того заболевания, которое привело к смерти.

Доля умерших в апреле — августе достигла 4,6% от количества подтвержденных случаев заболевания — 995 319 человек по состоянию на 31 августа, по данным оперативного штаба правительства, пишет РБК.



Напомним, в Татарстане, согласно данным регионального оперштаба, от COVID-19 умерло 78 человек. О двух смертях стало известно накануне.