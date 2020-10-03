Дональда Трампа госпитализировали в больницу
Президента США Дональда Трампа, заразившегося коронавирусом, госпитализировали в больницу. Он проведет несколько дней в Военно-медицинском центре Уолтера Рида по рекомендации врачей.
По словам представителей Белого Дома, президент продолжит работать во время обследования.
«Президент Трамп остается в хорошем расположении духа, испытывает легкие симптомы и продолжал работать в течение всего дня», — говорится в заявлении пресс-секретаря Белого дома Кейли Макинани (цитата RT).
Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что вместе с с супругой Меланией Трамп заразился коронавирусом.
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