Дональда Трампа госпитализировали в больницу

Президента США Дональда Трампа, заразившегося коронавирусом, госпитализировали в больницу. Он проведет несколько дней в Военно-медицинском центре Уолтера Рида по рекомендации врачей.

По словам представителей Белого Дома, президент продолжит работать во время обследования.

«Президент Трамп остается в хорошем расположении духа, испытывает легкие симптомы и продолжал работать в течение всего дня», — говорится в заявлении пресс-секретаря Белого дома Кейли Макинани (цитата RT).



Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что вместе с с супругой Меланией Трамп заразился коронавирусом.

