Главное за выходные: в Челнах у пенсионерки украли медали, восстановление рынка аренды недвижимости в Казани
«Реальное время» публикует подборку наиболее важных и интересных новостей за прошедшие выходные на утро понедельника, 21 сентября:
- В шоу «Вечерний Ургант» на Первом канале выступила группа Dabro из Казани. Группа стала музыкальным гостем пятницы. Музыканты исполнили популярную композицию «Юность».
- Эксперты отметили восстановление рынка аренды недвижимости в Казани. Рынок долгосрочной аренды приходит к докризисным показателям, однако меняется география спроса.
- Основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс заявил, что пандемия коронавируса завершится в лучшем случае в 2022 году. Он обратил внимание, что в 2021 году главная цель людей — сбить показатели распространения коронавируса.
- В Набережных Челнах камера видеонаблюдения зафиксировала, как мужчина вытащил у пенсионерки из кармана верхней одежды ключи. Злоумышленник проник в квартиру пожилой женщины и вынес оттуда медали. Сейчас его поисками занимается полиция.
- В Казани 20-летняя студентка КГМУ выпала из окна общежития на улице Пионерской. По предварительным данным, погибшая девушка упала с пятого этажа, когда мыла окна в комнате. Подробности происшествия устанавливаются.
- Тенденция роста новых случаев заражения коронавирусом в Татарстане оценивается как удовлетворительная: индекс репродукции инфекции, показывающий, сколько человек заражается от одного больного COVID-19 (R), равен 1,0—1,1.
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