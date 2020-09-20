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Происшествия

В Набережных Челнах мужчина вытащил из кармана пенсионерки ключи от квартиры и украл медали

17:19, 20.09.2020
В Набережных Челнах мужчина вытащил из кармана пенсионерки ключи от квартиры и украл медали
Фото: realnoevremya.ru

В Набережных Челнах камера видеонаблюдения зафиксировала, как мужчина вытащил у пенсионерки из кармана верхней одежды ключи. Видео попало в соцсети.

Сообщается, что мужчина проник в квартиру пожилой женщины и вынес оттуда медали.

Полиция ищет злоумышленника. Детали происшествия устанавливаются.

Ранее в Татарстане возбудили уголовное дело по факту убийства 89-летнего ветерана Великой Отечественной войны.

Происшествия Татарстан
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