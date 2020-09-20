В Набережных Челнах мужчина вытащил из кармана пенсионерки ключи от квартиры и украл медали
В Набережных Челнах камера видеонаблюдения зафиксировала, как мужчина вытащил у пенсионерки из кармана верхней одежды ключи. Видео попало в соцсети.
Сообщается, что мужчина проник в квартиру пожилой женщины и вынес оттуда медали.
Полиция ищет злоумышленника. Детали происшествия устанавливаются.
Ранее в Татарстане возбудили уголовное дело по факту убийства 89-летнего ветерана Великой Отечественной войны.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым