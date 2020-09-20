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Происшествия

В Казани девушка выпала из окна студенческого общежития

16:15, 20.09.2020 2
В Казани девушка выпала из окна студенческого общежития
Фото: realnoevremya.ru

В Казани 20-летняя студентка КГМУ выпала из окна общежития на улице Пионерской. Об этом сообщает «Татарстан24».

По предварительным данным, погибшая девушка упала с пятого этажа, когда мыла окна в комнате. Подробности происшествия устанавливаются.

В начале сентября в Казани спасатели помогли 14-летней девочке, которая выпала из окна 4-го этажа.

Происшествия Татарстан
комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 20 сен
    Ужас, как жалко.
    Соболезнования родным, близким и друзьям.
    Люди, будьте осторожны, не забывайте о технике безопасности.
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  • Анонимно 20 сен
    Why does Russia not have window grills/rods for protection? So many lives can be saved from accidents this way.
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