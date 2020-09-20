В Казани девушка выпала из окна студенческого общежития

В Казани 20-летняя студентка КГМУ выпала из окна общежития на улице Пионерской. Об этом сообщает «Татарстан24».

По предварительным данным, погибшая девушка упала с пятого этажа, когда мыла окна в комнате. Подробности происшествия устанавливаются.

В начале сентября в Казани спасатели помогли 14-летней девочке, которая выпала из окна 4-го этажа.

