В шоу «Вечерний Ургант» выступила группа Dabro из Казани
В шоу «Вечерний Ургант» на Первом канале выступила группа Dabro из Казани. Группа стала музыкальным гостем пятницы.
Музыканты исполнили популярную композицию «Юность».
Участники творческого коллектива Иван и Михаил Засидкевичи переехали в Казань из Донецкой области. Dabro уже выпустили 2 альбома и стали авторами песни Макса Коржа «Ты мой сон».
Группа Dabro 30 августа выступала на праздничном концерте ко Дню республики у центра семьи «Казан».
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