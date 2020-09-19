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В шоу «Вечерний Ургант» выступила группа Dabro из Казани

08:15, 19.09.2020
В шоу «Вечерний Ургант» выступила группа Dabro из Казани
Фото: Первый канал

В шоу «Вечерний Ургант» на Первом канале выступила группа Dabro из Казани. Группа стала музыкальным гостем пятницы.

Музыканты исполнили популярную композицию «Юность».

Участники творческого коллектива Иван и Михаил Засидкевичи переехали в Казань из Донецкой области. Dabro уже выпустили 2 альбома и стали авторами песни Макса Коржа «Ты мой сон».

Группа Dabro 30 августа выступала на праздничном концерте ко Дню республики у центра семьи «Казан».

Общество Татарстан
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