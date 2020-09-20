В Казани подорожала аренда «однушек», но стали доступнее «двушки»

Эксперты отметили восстановление рынка аренды недвижимости. Рынок долгосрочной аренды приходит к докризисным показателям, однако меняется география спроса.

По данным «Коммерсанта», в Казани стоимость однокомнатной квартиры в сентябре составила в среднем 17,7 тыс. рублей. За месяц средняя цена изменилась на 1,1%. Стоимость двухкомнатной квартиры, напротив, понизилась на 2,8% и остановилась на уровне 24,1 тысячи рублей.



По оценкам аналитиков, рост цен связан с восстановлением компаниями деловой активности: работники возвращаются в офисы. При этом часть бизнеса оставила сотрудников на удаленке, поэтому спрос на жилье в центре сократился.



Ранее аналитики констатировали рост спроса на аренду «однушек» в Казани — он вырос в три раза.

