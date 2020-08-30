Главное о коронавирусе на 30 августа: Госдума предложила запретить караоке, Берлин и Лондон устали от масок

Производство тестов на Kazan Expo

За последние сутки в Татарстане подтвердилось 28 новых случаев коронавируса, из них два — завозные, остальные — контактные. Семь человек госпитализированы, 21 пациент отправлен домой.

В Казани зарегистрировано 13 случаев заражения. Всего на 30 августа в Татарстане был зафиксирован 6 481 случай COVID-19.

Выздоровели за весь период 5 297 человек, в том числе 39 за минувшие сутки. В списке умерших от COVID-19 — 59 человек.

В Kazan Expo открыли медицинский промышленный парк. В нем планируется производить тесты на коронавирус.



Одиннадцать татарстанцев заразились коронавирусом на курортах, по информации от Роспотребнадзора.

В аэропорту Казани работает пункт, где прибывающие из Турции могут сдать тест на коронавирус. Роспотребнадзор доволен тем, что до 90% прилетающих пользуются этой возможностью.

Фото Ильи Репина

Ковидные госпитали Казани готовятся к переходу на плановый режим работы. Сначала это будет травмоцентр РКБ, в первой декаде сентября планируют вернуть «к нормальной жизни» горбольницу №16.

На точках празднования 100-летия ТАССР и Дня республики устанавливаются дозаторы с антисептиком, ведущие напоминают собравшимся о необходимости соблюдать социальную дистанцию и быть по возможности в масках.

Запрет караоке

За последние сутки в России выявлено 4 980 новых случаев коронавируса, выздоровели 2 599 человек. Таким образом, число зараженных выросло до 990 326 человек, а выздоровевших — до 806 982 человек.

Зафиксировано 68 смертей за сутки. За весь период в России от коронавируса умерли 17 093 человека.

На сегодня в стране насчитывается 166 251 активный случай, это на 2 313 больше, чем вчера.

В России проведено более 36,4 млн тестов на коронавирус.

Актер Дмитрий Певцов госпитализирован в Коммунарку. Коронавирус у него не подтвердился тестом, но выявлена пневмония.



Фото fun24.ru

В Госдуме предложили запретить караоке до конца 2020 года. Депутаты боятся, что микрофоны в таких заведениях распространяют COVID-19.



Бывший тренер Федора Емельяненко Владимир Воронов скончался. Его лечили от коронавируса, спортсмен был подключен к аппарату ИВЛ.



Пандемия привела к отмене в школах звонков, поскольку классы будут выходить на перемены в разное время.

Власти Нижегородской области утверждают, что ученые в Сарове разработали препарат, который можно применять при лечении коронавируса.

Министр здравоохранения Чечни испытал российскую вакцину от коронавируса.

Южная Осетия может снять ограничения на границе с Россией уже в воскресенье, 30 августа.

В субботу коэффициент распространения коронавируса в России вырос до 1.

Правительство разрешит иностранным студентам въезд в Россию.

Протесты «ковид-диссидентов»

В мире коронавирусом нового типа на 10:30 (мск) заразились 25 009 250 человек, 842 702 человека умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.

По количеству заболевших на первом месте находятся США (5 961 582). На второй строчке — Бразилия (3 846 153), на третьей — Индия (3 542 733). Россия на четвертом месте (982 573), на пятом — Перу (639 435).

Фото mos.ru

Больше всего смертей зафиксировано в США (182 779). За ними следуют Бразилия (120 262), Мексика (63 819), Индия (63 498) и Великобритания (41 585).

Коронавирус выявили у главы Минздрава Молдавии.



Канада продлила запрет на въезд иностранцев в страну до 30 сентября

Повторный случай заражения коронавирусом впервые обнаружен в США — у 25-летнего мужчины его подтвердили.

ВОЗ допустила казахстанскую вакцину от коронавируса к клиническим испытаниям.

В Берлине, Лондоне и Оттаве прошли протесты, вызванные «антиковидными» ограничениями. Против ношения масок вышли и жители Франции.

Евгений Калашников