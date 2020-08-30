Глава Минздрава Молдавии заразилась коронавирусом
Министр здравоохранения, труда и социальной защиты Молдавии Виорика Думбрэвяну заразилась COVID-19. Она опубликовала положительные результаты теста на коронавирус на своей странице в Facebook.
«Сейчас и я борюсь с болезнью. Не как министр, а как пациент, у которого обнаружили коронавирус. Это тяжело морально и физически. Но я принимаю лечение, прописанное врачами, и надеюсь, что сумею победить COVID-19», — сообщила Думбрэвяну.
В Молдавии коронавирусом переболели министр внутренних дел Павел Войку и глава пограничной полиции Корнелиу Гроза.
Ранее сообщалось, что в России коронавирусом заболел министр энергетики Александр Новак.
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