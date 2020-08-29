Тренер Федора Емельяненко умер от коронавируса

Российский тренер по борцовской технике Владимир Воронов скончался 28 августа в возрасте 55 лет от осложнений, вызванных коронавирусом.

Сообщается, что специалист находился неделю в реанимации в Абакане на аппарате ИВЛ. При жизни у него были проблемы с сердцем и давлением.

Воронов прославился своей работой в качестве главного тренера бойца смешанных единоборств, чемпиона мира Федора Емельяненко.

Напомним, ранее стало известно о заражении экс-главного тренера «Уфы» Андрея Канчельскиса коронавирусом.