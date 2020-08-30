Дмитрий Певцов попал в больницу в Коммунарке с пневмонией

В Москве госпитализирован народный артист России Дмитрий Певцов. Накануне он попал в инфекционную больницу в Коммунарке с воспалением легких.

При этом анализ не выявил коронавирус, рассказал директор театра «Ленком» Марк Варшавер.

«У Дмитрия воспаление легких. Три часа назад он был доставлен в больницу в Коммунарке. Надеемся, что все будет хорошо», — передает его слова «Интерфакс».

Из-за болезни артиста новый сезон в театре откроется не запланированным спектаклем Марка Захарова «Капкан», а постановкой «Ва-банк».