Главное о коронавирусе на 20 августа: триллион на восстановление экономики, обращение студентов из Казахстана
Переболевшие татарстанцы пройдут реабилитацию
За последние сутки в Татарстане подтвердились 30 новых случаев коронавируса, из них один завозной, 29 — контактных. Семь человек госпитализированы, 23 лечатся дома.
Из 30 случаев 14 зарегистрировано в Казани. Больше всего новых заболевших — 12 — выявлено среди людей от 30 до 50 лет.
Всего на 20 августа в Татарстане зарегистрирован 6 191 случай COVID-19.
Выздоровели за весь период 5 013 человек, в том числе 30 за минувшие сутки. Умерли 55 человек.
- Накануне стало известно еще об одном смертельном исходе коронавируса в Татарстане — умерла жительница Нурлатского района.
- Реабилитационные центры Татарстана приняли более 150 пациентов, переболевших коронавирусом.
- В Минздраве Татарстана объяснили, почему детей с подозрением на COVID-19 не госпитализируют в новый корпус Республиканской клинической инфекционной больницы (РКИБ): стационар на улице Окольной продолжает свою работу, также пациентов везут в детскую больницу №1, которая сейчас работает как провизорный госпиталь.
- В новом корпусе РКИБ находятся 130 человек — малое количество пациентов связали с падением числа заболевших.
- Вице-премьер РФ, бывший министр строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства РТ Марат Хуснуллин привился от коронавируса.
- В Минздраве Татарстана заявили, что переболевшие COVID-19 пациенты обязательно должны пройти курс реабилитации.
Студенческий вопрос
За последние сутки в России выявлено 4 785 новых случаев коронавируса, выздоровели 6 090 человек. Таким образом, число зараженных выросло до 942 106 человек, а выздоровевших — до 755 513 человек.
Зафиксировано 110 смертей. За весь период в России от коронавируса умерли 16 099 человек.
В России на сегодняшний день проведено более 33,5 млн тестов на коронавирус, в том числе 291 тыс. за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 224,1 тыс. человек.
- По данным Счетной палаты РФ, правительство направило из резервного фонда 1,25 трлн рублей на устранение последствий экономического спада, вызванного распространением коронавирусной инфекции.
- Врач-иммунолог Владислав Жемчугов заявил, что высокая температура и употребление алкоголя являются противопоказаниями для вакцинации от коронавирусной инфекции.
- Сотрудников образовательных учреждений Москвы начали тестировать на коронавирус.
- Правительство РФ направит 3 млрд рублей на переобучение россиян, потерявших работу из-за ситуации с коронавирусом.
- Руководитель ГКБ им. М.Е. Жадкевича Александр Мясников выразил уверенность, что нового карантина из-за коронавируса не будет. Распространение слухов о карантине он назвал паническими настроениями.
- Цены на продукты в России могут вырасти на треть в случае второй волны коронавируса — такой прогноз дала доцент кафедры финансов и цен РЭУ имени Г.В. Плеханова Мария Долгова.
- Студенты из Казахстана просят правительство РФ поспособствовать включению учебы в список оснований для въезда в Россию. Десятки тысяч иностранных учащихся не могут попасть в учебные заведения из-за закрытых границ. Авторы обращения считают, что дистанционное обучение сделает их неконкурентоспособными по сравнению с обучающимися очно.
- Минобрнауки РФ сообщило о том, что иностранные студенты российских вузов смогут приступить к учебе только после 14-дневного карантина и сдачи тестов на новую коронавирусную инфекцию, если граница их страны с Россией открыта.
- Роспотребнадзор опубликовал рекомендации для колледжей с учетом повышенных требований безопасности из-за коронавируса. Учащихся вечерних и заочных отделений рекомендуют переводить на дистанционное обучение. В зависимости от эпидобстановки режим работы колледжей может быть пересмотрен.
США заподозрили Китай в сокрытии истинных масштабов эпидемии коронавируса
В мире коронавирусом нового типа на 10.20 (мск) заразились 22 412 859 человек, 787 701 человек умер. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.
По количеству заболевших на первом месте находятся США (5 529 933). На второй строчке — Бразилия (3 456 652), на третьей — Индия (2 836 925). Россия на четвертом месте (935 066), на пятом — ЮАР (596 060).
Больше всего смертей зафиксировано в США (173 181). За ними следуют Бразилия (111 100), Мексика (58 481), Индия (53 866) и Великобритания (41 483).
- Спецслужбы США считают, что после вспышки заболевания в конце 2019 года власти китайской провинции Хубэй и города Ухань, где был эпицентр заражения коронавирусом, неделями скрывали от Пекина истинные масштабы эпидемии.
- Более 40 тысяч немецких туристов срочно улетают из Испании. Причина — исключение страны из списка безопасных для посещения в связи с ростом случаев заболевания коронавирусом.
- Министр иностранных дел Мексики Марсело Эбрард в разговоре с послом РФ Виктором Коронелли подтвердил заинтересованность в получении российской вакцины «Спутник V» от коронавируса как можно скорее.
- В США заявили, что коронавирус останется в будущем тяжелым бременем для экономики страны: задолженность федерального правительства в настоящее время составляет $26,6 трлн. При этом власти весной одобрили пакет стимулирующих экономику мер в размере более $2 трлн.
- Японские ученые не исключили, что в стране будут третья и четвертая волны коронавируса.
- Жителям Пекина с 20 августа впервые с января разрешили находиться на улице без защитной маски. Вместе с тем при нахождении на небольшом расстоянии от «людей, не относящихся к знакомым и близким», маску по-прежнему необходимо надевать.
- Немецкие ученые в ходе исследования открыли неизвестный механизм попадания коронавируса в клетку. Они выяснили, что знаменитые «шипы», из-за которых вирус получил свое название, способны изгибаться. Раньше предполагалось, что они твердые.
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