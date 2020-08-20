Главное о коронавирусе на 20 августа: триллион на восстановление экономики, обращение студентов из Казахстана

Переболевшие татарстанцы пройдут реабилитацию



За последние сутки в Татарстане подтвердились 30 новых случаев коронавируса, из них один завозной, 29 — контактных. Семь человек госпитализированы, 23 лечатся дома.

Из 30 случаев 14 зарегистрировано в Казани. Больше всего новых заболевших — 12 — выявлено среди людей от 30 до 50 лет.

Всего на 20 августа в Татарстане зарегистрирован 6 191 случай COVID-19.

Выздоровели за весь период 5 013 человек, в том числе 30 за минувшие сутки. Умерли 55 человек.

Накануне стало известно еще об одном смертельном исходе коронавируса в Татарстане — умерла жительница Нурлатского района.



Реабилитационные центры Татарстана приняли более 150 пациентов, переболевших коронавирусом.

В Минздраве Татарстана объяснили, почему детей с подозрением на COVID-19 не госпитализируют в новый корпус Республиканской клинической инфекционной больницы (РКИБ): стационар на улице Окольной продолжает свою работу, также пациентов везут в детскую больницу №1, которая сейчас работает как провизорный госпиталь.

Фото Максима Платонова

В новом корпусе РКИБ находятся 130 человек — малое количество пациентов связали с падением числа заболевших.

Вице-премьер РФ, бывший министр строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства РТ Марат Хуснуллин привился от коронавируса.

В Минздраве Татарстана заявили, что переболевшие COVID-19 пациенты обязательно должны пройти курс реабилитации.

Студенческий вопрос

За последние сутки в России выявлено 4 785 новых случаев коронавируса, выздоровели 6 090 человек. Таким образом, число зараженных выросло до 942 106 человек, а выздоровевших — до 755 513 человек.

Зафиксировано 110 смертей. За весь период в России от коронавируса умерли 16 099 человек.



В России на сегодняшний день проведено более 33,5 млн тестов на коронавирус, в том числе 291 тыс. за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 224,1 тыс. человек.



По данным Счетной палаты РФ, правительство направило из резервного фонда 1,25 трлн рублей на устранение последствий экономического спада, вызванного распространением коронавирусной инфекции.

Врач-иммунолог Владислав Жемчугов заявил, что высокая температура и употребление алкоголя являются противопоказаниями для вакцинации от коронавирусной инфекции.

Фото dumatv.ru

Сотрудников образовательных учреждений Москвы начали тестировать на коронавирус.

Правительство РФ направит 3 млрд рублей на переобучение россиян, потерявших работу из-за ситуации с коронавирусом.

Руководитель ГКБ им. М.Е. Жадкевича Александр Мясников выразил уверенность, что нового карантина из-за коронавируса не будет. Распространение слухов о карантине он назвал паническими настроениями.

Цены на продукты в России могут вырасти на треть в случае второй волны коронавируса — такой прогноз дала доцент кафедры финансов и цен РЭУ имени Г.В. Плеханова Мария Долгова.

Студенты из Казахстана просят правительство РФ поспособствовать включению учебы в список оснований для въезда в Россию. Десятки тысяч иностранных учащихся не могут попасть в учебные заведения из-за закрытых границ. Авторы обращения считают, что дистанционное обучение сделает их неконкурентоспособными по сравнению с обучающимися очно.

Минобрнауки РФ сообщило о том, что иностранные студенты российских вузов смогут приступить к учебе только после 14-дневного карантина и сдачи тестов на новую коронавирусную инфекцию, если граница их страны с Россией открыта.

Фото Максима Платонова

Роспотребнадзор опубликовал рекомендации для колледжей с учетом повышенных требований безопасности из-за коронавируса. Учащихся вечерних и заочных отделений рекомендуют переводить на дистанционное обучение. В зависимости от эпидобстановки режим работы колледжей может быть пересмотрен.

США заподозрили Китай в сокрытии истинных масштабов эпидемии коронавируса

В мире коронавирусом нового типа на 10.20 (мск) заразились 22 412 859 человек, 787 701 человек умер. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.

По количеству заболевших на первом месте находятся США (5 529 933). На второй строчке — Бразилия (3 456 652), на третьей — Индия (2 836 925). Россия на четвертом месте (935 066), на пятом — ЮАР (596 060).

Больше всего смертей зафиксировано в США (173 181). За ними следуют Бразилия (111 100), Мексика (58 481), Индия (53 866) и Великобритания (41 483).



Спецслужбы США считают, что после вспышки заболевания в конце 2019 года власти китайской провинции Хубэй и города Ухань, где был эпицентр заражения коронавирусом, неделями скрывали от Пекина истинные масштабы эпидемии.

Более 40 тысяч немецких туристов срочно улетают из Испании. Причина — исключение страны из списка безопасных для посещения в связи с ростом случаев заболевания коронавирусом.

Фото twitter.com/EmbRusiaMexico

Министр иностранных дел Мексики Марсело Эбрард в разговоре с послом РФ Виктором Коронелли подтвердил заинтересованность в получении российской вакцины «Спутник V» от коронавируса как можно скорее.

В США заявили, что коронавирус останется в будущем тяжелым бременем для экономики страны: задолженность федерального правительства в настоящее время составляет $26,6 трлн. При этом власти весной одобрили пакет стимулирующих экономику мер в размере более $2 трлн.

Японские ученые не исключили, что в стране будут третья и четвертая волны коронавируса.

Жителям Пекина с 20 августа впервые с января разрешили находиться на улице без защитной маски. Вместе с тем при нахождении на небольшом расстоянии от «людей, не относящихся к знакомым и близким», маску по-прежнему необходимо надевать.

Немецкие ученые в ходе исследования открыли неизвестный механизм попадания коронавируса в клетку. Они выяснили, что знаменитые «шипы», из-за которых вирус получил свое название, способны изгибаться. Раньше предполагалось, что они твердые.

Маргарита Головатенко