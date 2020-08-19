В Татарстане зарегистрирован еще один случай смерти от коронавируса

Фото: «Реальное время»

Стало известно об еще одном смертельном исходе коронавируса в Татарстане. На этот раз умерла жительница Нурлатского района.

82-летняя женщина была госпитализирована в Чистопольскую ЦРБ с двухсторонней пневмонией тяжелой степени. Ее состояние ухудшалось из-за обострения сердечно-сосудистых заболеваний. Когда именно произошла смерть, не сообщается.

Наличие вируса подтверждено лабораторным тестированием.



В Татарстане от коронавируса умерли 55 человека. Всего на 19 августа в Татарстане зарегистрирован 6 161 случай COVID-19.

