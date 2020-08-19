В Минздраве Татарстана заявили, что пациенты, переболевшие COVID-19, обязательно должны пройти курс реабилитации

Фото: realnoevremya.ru Илья Репин

Главный внештатный специалист по общей врачебной практике Минздрава Татарстана Люция Фейсханова заявила, что пациентам, перенесшим коронавирус, следует обязательно продолжать восстанавливать здоровье.

Она отметила, что любое вирусное поражение легких, даже если это не коронавирус, требует диспансерного наблюдения пациентов. Очень часто осложнения начинаются не в первые дни выздоровления, а заметно позже.

Особенно опасны осложнения для пациентов с сахарным диабетом, ожирением, хронической болезнью почек, перенесенными операциями на сердце, тромбозами, ишемической болезнью сердца. Также мужской пол находится в зоне риска, подчеркнула Фейсханова.

По ее словам, даже если пациент выписался из стационара, он должен оставаться под наблюдением врачей.

За последние 3 месяца отделения реабилитации Татарстана приняли больше 150 пациентов, перенесших коронавирусную инфекцию.

