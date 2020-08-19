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Реабилитационные центры Татарстана приняли более 150 пациентов, переболевших коронавирусом

11:45, 19.08.2020
Реабилитационные центры Татарстана приняли более 150 пациентов, переболевших коронавирусом
Фото: Илья Репин

За последние 3 месяца отделения реабилитации Татарстана приняли больше 150 пациентов, перенесших коронавирусную инфекцию. Об этом сообщила на пресс-конференции руководитель центра восстановительной медицины и реабилитации«Госпиталя для ветеранов войн» Резеда Бодрова.

Также она рассказала, что ежедневно реабилитационные центры принимают 20-24 пациентов.

Люди из населенных пунктов республики могут получить реабилитационное лечение на базе дневных стационаров.

Ранее в Минздраве Татарстана заявили, что основной принцип реабилитации пациентов, переболевших коронавирусом — увеличить жизненный объем легких.

ОбществоМедицина Татарстан
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