Реабилитационные центры Татарстана приняли более 150 пациентов, переболевших коронавирусом

Фото: Илья Репин

За последние 3 месяца отделения реабилитации Татарстана приняли больше 150 пациентов, перенесших коронавирусную инфекцию. Об этом сообщила на пресс-конференции руководитель центра восстановительной медицины и реабилитации«Госпиталя для ветеранов войн» Резеда Бодрова.

Также она рассказала, что ежедневно реабилитационные центры принимают 20-24 пациентов.

Люди из населенных пунктов республики могут получить реабилитационное лечение на базе дневных стационаров.

Ранее в Минздраве Татарстана заявили, что основной принцип реабилитации пациентов, переболевших коронавирусом — увеличить жизненный объем легких.

