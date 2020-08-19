В Минздраве Татарстана объяснили, почему детей с подозрением на COVID-19 не госпитализируют в новый корпус инфекционки

Фото: realnoevremya.ru Максим Платонов

Начальник Управления здравоохранения Казани Владимир Жаворонков рассказал, что детей с подозрением на коронавирус не госпитализируют в новый корпус Республиканской клинической инфекционной больницы (РКИБ). Медучреждение всегда располагало двумя базами — на проспекте Победы и детским стационаром на 100 коек на улице Окольной.



Сейчас этот стационар продолжает работу в качестве инфекционного. Также детей с подозрением на COVID-19 везут в детскую больницу №1, которая сейчас работает как провизорный госпиталь. Маленьких пациентов госпитализируют на сутки, там им устанавливают диагноз, и если коронавирус подтверждается, то ребенок остается там же.

Если количество заболевших увеличивается, то в республике есть резервный фонд в виде отделения в ДРКБ, которое тоже готово принять детей.

Жаворонков подчеркнул, что коечный фонд для детей вполне достаточен и, может быть, даже избыточен. Новый корпус детей сейчас не принимает, поскольку существует четко налаженная маршрутизация.

В Татарстане за последние сутки выявили 28 новых случаев коронавируса.

