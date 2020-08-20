В новом корпусе РКИБ находятся 130 человек — малое количество пациентов связали с падением заболеваемости

В новом корпусе РКИБ число госпитализированных постоянно меняется. Сегодня там 130 человек на госпитализации. Как рассказал на пресс-конференции первый заместитель министра здравоохранения РТ Альмир Абашев, новый корпус полностью принял на себя функцию провизорного госпиталя.

«Система заработала в полную мощность. Небольшое количество госпитализированных связано с тем, что заболеваемость падает», — отметил Абашев.

Напомним, что 10 августа торжественно открыт новый корпус РКИБ, построенный за 100 дней. Несмотря на это, некоторые больные коронавирусом остаются долечиваться в закрывающемся «ковидном» госпитале РКБ в Казани.