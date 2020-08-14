Главное к утру: запрет «взрывоопасных магазинов», проверки школ и бесплатные обеды
«Реальное время» публикует подборку наиболее важных и интересных новостей на утро пятницы, 14 августа:
- «Главтатдортранс» вновь проводит закупку на строительство участка дороги, которая свяжет улицу Несмелова и трассу М-7. Начальная цена контракта составляет 0,5 млрд рублей.
- В России вступил в силу запрет на размещение в жилых домах «взрывоопасных магазинов». В их числе торговые точки со стройматериалами и бытовой химией.
- В российском министерстве труда и соцзащиты предложили установить прожиточный минимум за II квартал 2020 года на уровне 11 468 рублей на человека.
- Известные казанские инстаграм-модели Аделина и Алина Фатхеевы, которых в соцсетях называют просто «близняшки», похвастались полученными дипломами о высшем образовании.
- В Татарстане начались проверки школ на соответствие требованиям пожарной безопасности.
- Министр внутренних дел Белоруссии Юрий Караев принес извинения за избиения случайных граждан во время акций протеста в стране. Он объяснил, что те «попали под раздачу».
- Мэр Казани Ильсур Метшин объявил, что в столице Татарстана школьники младших классов будут получать бесплатные обеды уже с начала учебного года.
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