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Главное к утру: запрет «взрывоопасных магазинов», проверки школ и бесплатные обеды

07:00, 14.08.2020
Главное к утру: запрет «взрывоопасных магазинов», проверки школ и бесплатные обеды
Фото: realnoevremya.ru

«Реальное время» публикует подборку наиболее важных и интересных новостей на утро пятницы, 14 августа:

  • «Главтатдортранс» вновь проводит закупку на строительство участка дороги, которая свяжет улицу Несмелова и трассу М-7. Начальная цена контракта составляет 0,5 млрд рублей.
  • В России вступил в силу запрет на размещение в жилых домах «взрывоопасных магазинов». В их числе торговые точки со стройматериалами и бытовой химией.
  • В российском министерстве труда и соцзащиты предложили установить прожиточный минимум за II квартал 2020 года на уровне 11 468 рублей на человека.
  • Известные казанские инстаграм-модели Аделина и Алина Фатхеевы, которых в соцсетях называют просто «близняшки», похвастались полученными дипломами о высшем образовании.
  • В Татарстане начались проверки школ на соответствие требованиям пожарной безопасности.
  • Министр внутренних дел Белоруссии Юрий Караев принес извинения за избиения случайных граждан во время акций протеста в стране. Он объяснил, что те «попали под раздачу».
  • Мэр Казани Ильсур Метшин объявил, что в столице Татарстана школьники младших классов будут получать бесплатные обеды уже с начала учебного года.
Общество Татарстан

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