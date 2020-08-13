Госпожнадзор начал проверки школ в Татарстане
В Татарстане начались проверки школ на соответствие требованиям пожарной безопасности. Инспекторы Госпожнадзора осматривают оборудование и экзаменуют сотрудников, сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.
Так, в одной из школ специалисты нашли неисправный огнетушитель. Руководство тут же заменило устройство.
Проверили инспекторы доступность пожарных выходов и исправность сигнализации.
Найденные нарушения директору школы рекомендуют устранить до 1 сентября.
Всего должны быть проверены 1 405 школ республики. Без замечаний эту процедуру уже прошло 531 учреждение.ОбществоОбразование Татарстан
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