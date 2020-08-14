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«Казанские близняшки» похвастались дипломами

00:21, 14.08.2020
«Казанские близняшки» похвастались дипломами
Фото: instagram.com/hills_fitness

Известные казанские инстаграм-модели Аделина и Алина Фатхеевы, которых в соцсетях называют просто «близняшки», похвастались полученными дипломами о высшем образовании.

Девушки выложили в сторис две синих корочки, на заднем плане фотографии можно заметить интерьер автомобиля Mercedes-Benz Maybach.

Сестры стали популярны в Сети благодаря скандальным снимкам двусмысленного характера. Мировая известность пришла к ним после сомнительного социального ролика, в котором Фатхеевы накормили суши бездомного. На сегодня блог девушек насчитывает более 200 тысяч подписчиков.

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