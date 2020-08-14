«Казанские близняшки» похвастались дипломами

Известные казанские инстаграм-модели Аделина и Алина Фатхеевы, которых в соцсетях называют просто «близняшки», похвастались полученными дипломами о высшем образовании.

Девушки выложили в сторис две синих корочки, на заднем плане фотографии можно заметить интерьер автомобиля Mercedes-Benz Maybach.

Сестры стали популярны в Сети благодаря скандальным снимкам двусмысленного характера. Мировая известность пришла к ним после сомнительного социального ролика, в котором Фатхеевы накормили суши бездомного. На сегодня блог девушек насчитывает более 200 тысяч подписчиков.