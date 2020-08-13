Метшин пообещал бесплатное питание для всех учеников начальных классов в Казани

Мэр Казани Ильсур Метшин объявил, что в столице Татарстана школьники младших классов будут получать бесплатные обеды уже с начала учебного года.

«Уже с 1 сентября все учащиеся начальной школы будут питаться бесплатно», — приводит слова Метшина пресс-служба мэрии.

Он рассказал, что в прошлом учебном году в Казани около 18% детей питались бесплатно. Городская казна выделяла на эти цели около 338 млн рублей в год.

Напомним, еще в марте 2020 года президент РФ Владимир Путин подписал закон, согласно которому ученики младших классов должны получать в школе бесплатное питание. Согласно документу, дети должны получать школьные горячие обеды не реже одного раза в день.