Минтруд предложил установить размер прожиточного минимума на уровне 11 468 рублей

В российском министерстве труда и соцзащиты предложили установить прожиточный минимум за II квартал 2020 года на уровне 11 468 рублей на человека.

«Установить… величину прожиточного минимума в целом по Российской Федерации за II квартал 2020 года на душу населения 11 468 рублей, для трудоспособного населения — 12 392 рубля, пенсионеров — 9422 рубля, детей — 11 423 рубля», — передает RT со ссылкой на ТАСС.

Напомним, в Татарстане прожиточный минимум на апрель-июнь уже установлен. Его размер составил 9 668 рублей.