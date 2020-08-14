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В России вступил в силу запрет о размещении магазинов стройматериалов в жилых домах

03:28, 14.08.2020
В России вступил в силу запрет о размещении магазинов стройматериалов в жилых домах
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

В России вступил в силу запрет на размещение в жилых домах «взрывоопасных магазинов». В их числе торговые точки со стройматериалами и бытовой химией.

В стране внесены изменения в правила пожарной безопасности, передает «РИА Новости».

Новые правила запрещают открывать в домах магазины, торгующие следующими товарами:

  • Горючие газы
  • Легковоспламеняющиеся и горючие жидкости
  • Строительные материалы
  • Бытовая химия
  • Пиротехника
  • Патроны. Капсюли и порох
  • «Вещества и материалы, способные взрываться или возгораться»

Запрет на размещение касается и магазинов по продаже мебели, автозапчастей и автомобильных масел.

Кроме того, правила предписывают оборудовать противопожарным оборудованием мусоропроводы. Также устанавливаются новые правила для проектирования котельных.

БизнесРозничная торговля

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