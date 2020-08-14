В России вступил в силу запрет о размещении магазинов стройматериалов в жилых домах
В России вступил в силу запрет на размещение в жилых домах «взрывоопасных магазинов». В их числе торговые точки со стройматериалами и бытовой химией.
В стране внесены изменения в правила пожарной безопасности, передает «РИА Новости».
Новые правила запрещают открывать в домах магазины, торгующие следующими товарами:
- Горючие газы
- Легковоспламеняющиеся и горючие жидкости
- Строительные материалы
- Бытовая химия
- Пиротехника
- Патроны. Капсюли и порох
- «Вещества и материалы, способные взрываться или возгораться»
Запрет на размещение касается и магазинов по продаже мебели, автозапчастей и автомобильных масел.
Кроме того, правила предписывают оборудовать противопожарным оборудованием мусоропроводы. Также устанавливаются новые правила для проектирования котельных.БизнесРозничная торговля
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