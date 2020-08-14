В Татарстане вновь объявили тендер на строительство дороги — дублера Горьковского шоссе

«Главтатдортранс» вновь проводит закупку на строительство участка дороги, которая свяжет улицу Несмелова и трассу М-7. Начальная цена контракта составляет 0,5 млрд рублей.

Заявки принимаются с 12 по 20 августа, следует из сообщения на сайте госзакупок.

По условиям тендера, исполнитель должен построить участок дороги — дублера Горьковского шоссе от улицы Несмелова до ЖК «Серебряный бор». Длина участка должна составить 5,5 км.

Ранее Минфин Татарстана уже отменял результаты этого тендера, найдя ряд нарушений. При этом исполнителем уже должно было стать ООО «Волга-автодор».