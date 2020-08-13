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Глава МВД Белоруссии извинился перед «попавшими под раздачу»

23:07, 13.08.2020
Глава МВД Белоруссии извинился перед «попавшими под раздачу»
Фото: youtube.com / скриншот

Министр внутренних дел Белоруссии Юрий Караев принес извинения за избиения случайных граждан во время акций протеста в стране. Он объяснил, что те «попали под раздачу».

Глава МВД в эфире телеканала ОНТ назвал себя ответственным за подобные действия ОМОНа и милиции.

Он также пояснил, что жесткие действия правоохранителей обусловлены покушениями на убийство милиционеров. Так он охарактеризовал 11 случаев наезда транспорта на силовиков.

Напомним, в Белоруссии уже пятый вечер граждане выходят на улицы, выражая свой протест против официальных данных о результатах выборов президента. За это время на массовых акциях были задержаны более 6,5 тысячи человек. Журналисты зафиксировали нападения на протестующих и их коллег из СМИ.

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