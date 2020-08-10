Главное за выходные: очередное послабление ограничений, заразившийся сын мэра и как пройдет День республики
«Реальное время» публикует подборку наиболее важных и интересных новостей за прошедшие выходные на утро понедельника, 10 августа.
- Сегодня из отпуска выходит президент республики Рустам Минниханов. Вернувшись к работе, Рустам Минниханов проведет сразу два совещания.
- Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин подписал постановление об очередном послаблении ограничений, принятых ранее из-за распространения коронавируса. Обязательная самоизоляция для пассажиров международных вывозных авиарейсов отменена.
- Роспотребнадзор Татарстана рассказал об ограничениях в День республики. Массовые мероприятия могут быть разрешены с учетом мер профилактики.
- Правительство России приняло распоряжения и выделении денег на поддержку медработников, которые работают с коронавирусными больными.
- В Казани на улице Право-Булачной столкнулись пассажирский автобус и гужевая повозка.
- Сын мэра Нижнекамска Айдара Метшина Мурат заразился коронавирусом в Крыму.
- На этой неделе, 12 августа, в Казань прибудет вывозной рейс из Ташкента.
- Татарстанская команда КВН «Сборная Татнефти» в воскресенье вечером прошла в полуфинал Высшей лиги. Ребята из Альметьевска набрали 10,6 балла.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым