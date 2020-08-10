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Главное за выходные: очередное послабление ограничений, заразившийся сын мэра и как пройдет День республики

07:00, 10.08.2020
Главное за выходные: очередное послабление ограничений, заразившийся сын мэра и как пройдет День республики
Фото: Реальное время

«Реальное время» публикует подборку наиболее важных и интересных новостей за прошедшие выходные на утро понедельника, 10 августа.

  • Сегодня из отпуска выходит президент республики Рустам Минниханов. Вернувшись к работе, Рустам Минниханов проведет сразу два совещания.
  • Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин подписал постановление об очередном послаблении ограничений, принятых ранее из-за распространения коронавируса. Обязательная самоизоляция для пассажиров международных вывозных авиарейсов отменена.
  • Роспотребнадзор Татарстана рассказал об ограничениях в День республики. Массовые мероприятия могут быть разрешены с учетом мер профилактики.
  • Правительство России приняло распоряжения и выделении денег на поддержку медработников, которые работают с коронавирусными больными.
  • В Казани на улице Право-Булачной столкнулись пассажирский автобус и гужевая повозка.
  • Сын мэра Нижнекамска Айдара Метшина Мурат заразился коронавирусом в Крыму.
  • На этой неделе, 12 августа, в Казань прибудет вывозной рейс из Ташкента.
  • Татарстанская команда КВН «Сборная Татнефти» в воскресенье вечером прошла в полуфинал Высшей лиги. Ребята из Альметьевска набрали 10,6 балла.
Общество Татарстан

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