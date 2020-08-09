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«Сборная Татнефти» из Альметьевска прошла в полуфинал Высшей лиги КВН

23:04, 09.08.2020
«Сборная Татнефти» из Альметьевска прошла в полуфинал Высшей лиги КВН
Фото: kvn.ru

Татарстанская команда КВН «Сборная Татнефти» в воскресенье вечером прошла в полуфинал Высшей лиги. Ребята из Альметьевска набрали 10,6 балла.

Этого хватило, чтобы обойти команды «Я обиделась» (сборная НГУ и МИСиС) и «Юра» (Университет Синергия, Москва).

«Альметьевск, Симферополь, Снежногорск, пройдите, пожалуйста, в полуфинал. Безоговорочно!» — говорится в трансляции на сайте КВН.

В то же время татарстанцы уступили своим соперникам из Крыма и Мурманской области.

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