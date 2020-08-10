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Рустам Минниханов проведет два совещания, выйдя из отпуска

00:26, 10.08.2020
Рустам Минниханов проведет два совещания, выйдя из отпуска
Фото: realnoevremya.ru

Выйдя из отпуска, президент Татарстана Рустам Минниханов проведет сразу два совещания. Оба они запланированы на понедельник, 10 августа.

Одним из мероприятий станет координационное совещание с руководителями правоохранительных органов республики, следует из материалов правительства РТ.

Второе мероприятие значится просто как «Совещание у президента Республики Татарстан Р.Н. Минниханова».

Напомним, что с 27 июля по 8 августа Рустам Минниханов находился в отпуске.

ОбществоВласть Татарстан

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