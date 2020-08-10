Рустам Минниханов проведет два совещания, выйдя из отпуска

Выйдя из отпуска, президент Татарстана Рустам Минниханов проведет сразу два совещания. Оба они запланированы на понедельник, 10 августа.

Одним из мероприятий станет координационное совещание с руководителями правоохранительных органов республики, следует из материалов правительства РТ.

Второе мероприятие значится просто как «Совещание у президента Республики Татарстан Р.Н. Минниханова».

Напомним, что с 27 июля по 8 августа Рустам Минниханов находился в отпуске.