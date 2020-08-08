Роспотребнадзор Татарстана рассказал об ограничениях в День республики

Фото: Ксения Жаркова

Заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина рассказала о возможном формате проведения Дня республики, который пройдет 30 августа.



Любовь Авдонина рассказала, что сегодня рассматривается вопрос об обосновании показателей и переходе на третий этап снятия введенных из-за коронавируса ограничений.

«В каком-то формате массовые мероприятия могут быть разрешены, но, конечно же, с учетом мер профилактики. То есть по количеству наполняемости все равно будет ограничение», — сказала она.

Также она отметила, что посещение мероприятия возможно лишь после измерения температуры тела.

Формат проведения праздника будет известен ближе к дате проведения.

Ранее «Реальное время» выяснило, как пройдет в этом году День города и республики в Казани. Подробности — в материале интернет-газеты.