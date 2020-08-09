Сын мэра Нижнекамска заразился коронавирусом в Крыму

Фото: кадр видео из соцсети

Сын мэра Нижнекамска Айдара Метшина Мурат заразился коронавирусом. Об этом он сам сообщил в соцсети.

Сын мэра рассказал, что в конце июля он уехал в отпуск в Крым и почувствовал себя плохо в конце поездки. По прибытию он решил сдать анализ на COVID-19, и 6 августа Мурату Метшину диагностировали новую коронавирусную инфекцию.

Мурат Метшин самоизолировался на даче, лечится противовирусными препаратами и ударными дозами витамина С и цинка. Он описал свои ощущения: слабость, кашель, заложенность носа и самое неприятное — отсутствие обоняния и вкуса.

Он признался, что думал, что болезнь обойдет его стороной. В Крыму, где он провел отпуск, никто не соблюдает меры предосторожности: не надевает маски, не пользуется дезинфекторами, не соблюдает дистанцию. При этом в курортных городах собираются люди со всей страны.

«Считаю нужным сказать: если уж вы выбрали это направление для своего отпуска, принимайте во внимание, что с собой можно привезти вот такой необычный сувенир в виде COVID-19», — сказал Мурат Метшин.

Ранее семья мэр Нижнекамска Айдара Метшина посадила картошку на участке у родителей.

