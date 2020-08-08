В Казани столкнулись пассажирский автобус и гужевая повозка — видео

Сегодня в Казани на улице Право-Булачной столкнулись пассажирский автобус и гужевая повозка. Об этом сообщает пресс-служба МВД по РТ.

ДТП произошло примерно в семь вечера. Пострадавших в результате нет.

Обстоятельства аварии устанавливаются. На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД.

Mash опубликовало видео, как сбежавшая лошадь на улице Право-Булачной протаранила автомобиль и автобус. На кадрах видно, как лошадь несется со стороны Кремля и врезается в транспорт.

