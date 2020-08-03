Главное о коронавирусе на 3 августа: в Казани прошел массовый забег, в 80 субъектах ситуация стабилизируется

Первый массовый забег в Казани после режима самоизоляции



За последние сутки в Татарстане подтвердились 30 новых случаев коронавируса, все контактные. Девять человек госпитализированы, 21 получает лечение на дому.

В Казани выявили 19 новых заболевших, в Верхнеуслонском районе — троих. Всего на 3 августа в Татарстане зарегистрировано 5 694 случая COVID-19.

Выздоровели за весь период 4 565 человек, в том числе четверо за минувшие сутки. Жертвами стали 43 человека.

В Казани вчера прошел первый после режима самоизоляции массовый забег, участие в котором приняли более 800 человек.

Мэр Челнов заявил, что в Набережных Челнах начался период выживания из-за коронавируса.

В Татарстане с сегодняшнего дня разрешается проведение досуговых, развлекательных, зрелищных, культурных, физкультурных, спортивных, выставочных, просветительских, рекламных и прочих мероприятий на открытых площадках с одновременным участием не более 50 человек.

Доцент кафедры микробиологии Института фундаментальной медицины и биологии КФУ Павел Зеленихин рассказал, что в поездке на море для защиты от коронавируса масок и перчаток недостаточно.

В Роспотребнадзоре Татарстана выявили нарушения в работе магазинов и заведений общепита. Например, в магазине Апастовского района пренебрегали средствами индивидуальной защиты.

«Реальное время» выпустило репортаж из «красной зоны» ковидного госпиталя РКБ.

Роспотребнадзор Набережных Челнов продолжает проверку торговых центров, лечебных учреждений на соблюдение санитарных и эпидемиологических норм. Нарушения есть и в торговых центрах, и в магазинах. Большая их часть совершается в вечернее время.

В конце августа обещают сдать новый корпус республиканской инфекционной больницы, решение о строительстве которого было принято в связи с пандемий COVID-19 президентом РТ Рустамом Миннихановым.



Опасения Абхазии из-за открытия границ с Россией

За последние сутки в России выявлено 5 394 новых случая коронавируса, выздоровели 3 420 человек. Таким образом, число зараженных выросло до 856 264 человек, а выздоровевших — до 653 593 человек.

Зафиксировано 79 смертей. За весь период в России от коронавируса умерли 14 207 человек.

В России на сегодняшний день проведено более 29 млн тестов на коронавирус, в том числе 236 тыс. за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 252,4 тыс. человек.

В России соотношение новых и закрытых предприятий вернулось к «докоронавирусному» показателю.

В Абхазии обеспокоились открытием границы с Россией. По мнению врачей, наплыв российских туристов может привести к вспышке коронавируса.

Глава Роспотребнадзора РФ Анна Попова заявила, что в 80 субъектах России заболеваемость коронавирусной инфекцией снижается или стабилизируется.

Глава Минпромторга Денис Мантуров заявил, что три российские компании в сентябре должны начать промышленный выпуск первой в РФ вакцины от коронавируса, разработанной центром им. Гамалеи.

Президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль предположил в интервью Forbes, что ситуация с пандемией COVID-19 — репетиция биологической войны.

Российские страховщики включили риски по коронавирусу в туристические пакеты.

Глава Башкирии Радий Хабиров сегодня заявил, что опасается вспышек коронавируса в школах после их открытия. «Самое обидное будет, если мы сейчас откроем школы, потом пойдут вспышки и мы будем закрывать эти школы. Мы должны подготовиться, там большой объем работы», — заявил он.

Очередь стран за вакциной

В мире коронавирусом нового типа на 10.20 (мск) заразились 18 082 307 человек, 667 084 человека умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.

По количеству заболевших на первом месте находятся США (4 667 955). На второй строчке — Бразилия (2 733 677), на третьей — Индия (1 803 695). Россия на четвертом месте (849 277, данные не обновлены), на пятом — ЮАР (511 485).



Больше всего смертей зафиксировано в США (154 860). За ними следуют Бразилия (94 104), Мексика (47 746), Великобритания (46 046) и Индия (38 135).