Главное о коронавирусе на 3 августа: в Казани прошел массовый забег, в 80 субъектах ситуация стабилизируется
Первый массовый забег в Казани после режима самоизоляции
За последние сутки в Татарстане подтвердились 30 новых случаев коронавируса, все контактные. Девять человек госпитализированы, 21 получает лечение на дому.
В Казани выявили 19 новых заболевших, в Верхнеуслонском районе — троих. Всего на 3 августа в Татарстане зарегистрировано 5 694 случая COVID-19.
Выздоровели за весь период 4 565 человек, в том числе четверо за минувшие сутки. Жертвами стали 43 человека.
- В Казани вчера прошел первый после режима самоизоляции массовый забег, участие в котором приняли более 800 человек.
- Мэр Челнов заявил, что в Набережных Челнах начался период выживания из-за коронавируса.
- В Татарстане с сегодняшнего дня разрешается проведение досуговых, развлекательных, зрелищных, культурных, физкультурных, спортивных, выставочных, просветительских, рекламных и прочих мероприятий на открытых площадках с одновременным участием не более 50 человек.
- Доцент кафедры микробиологии Института фундаментальной медицины и биологии КФУ Павел Зеленихин рассказал, что в поездке на море для защиты от коронавируса масок и перчаток недостаточно.
- В Роспотребнадзоре Татарстана выявили нарушения в работе магазинов и заведений общепита. Например, в магазине Апастовского района пренебрегали средствами индивидуальной защиты.
- «Реальное время» выпустило репортаж из «красной зоны» ковидного госпиталя РКБ.
- Роспотребнадзор Набережных Челнов продолжает проверку торговых центров, лечебных учреждений на соблюдение санитарных и эпидемиологических норм. Нарушения есть и в торговых центрах, и в магазинах. Большая их часть совершается в вечернее время.
- В конце августа обещают сдать новый корпус республиканской инфекционной больницы, решение о строительстве которого было принято в связи с пандемий COVID-19 президентом РТ Рустамом Миннихановым.
Опасения Абхазии из-за открытия границ с Россией
За последние сутки в России выявлено 5 394 новых случая коронавируса, выздоровели 3 420 человек. Таким образом, число зараженных выросло до 856 264 человек, а выздоровевших — до 653 593 человек.
Зафиксировано 79 смертей. За весь период в России от коронавируса умерли 14 207 человек.
В России на сегодняшний день проведено более 29 млн тестов на коронавирус, в том числе 236 тыс. за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 252,4 тыс. человек.
- В России соотношение новых и закрытых предприятий вернулось к «докоронавирусному» показателю.
- В Абхазии обеспокоились открытием границы с Россией. По мнению врачей, наплыв российских туристов может привести к вспышке коронавируса.
Глава Роспотребнадзора РФ Анна Попова заявила, что в 80 субъектах России заболеваемость коронавирусной инфекцией снижается или стабилизируется.
Глава Минпромторга Денис Мантуров заявил, что три российские компании в сентябре должны начать промышленный выпуск первой в РФ вакцины от коронавируса, разработанной центром им. Гамалеи.
Президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль предположил в интервью Forbes, что ситуация с пандемией COVID-19 — репетиция биологической войны.
Российские страховщики включили риски по коронавирусу в туристические пакеты.
Глава Башкирии Радий Хабиров сегодня заявил, что опасается вспышек коронавируса в школах после их открытия. «Самое обидное будет, если мы сейчас откроем школы, потом пойдут вспышки и мы будем закрывать эти школы. Мы должны подготовиться, там большой объем работы», — заявил он.
Очередь стран за вакциной
В мире коронавирусом нового типа на 10.20 (мск) заразились 18 082 307 человек, 667 084 человека умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.
По количеству заболевших на первом месте находятся США (4 667 955). На второй строчке — Бразилия (2 733 677), на третьей — Индия (1 803 695). Россия на четвертом месте (849 277, данные не обновлены), на пятом — ЮАР (511 485).
Больше всего смертей зафиксировано в США (154 860). За ними следуют Бразилия (94 104), Мексика (47 746), Великобритания (46 046) и Индия (38 135).
- Количество заболевших коронавирусом в мире превысило 18 млн человек.
- Страны выстроились в очередь за вакциной от коронавируса, пишет Bloomberg со ссылкой на исследование компании Airfinity. По данным агентства, США, Великобритания, Евросоюз и Япония зарезервировали за собой 1,3 миллиарда доз еще не созданной вакцины от коронавируса.
- Правительство Великобритании одобрило новые тесты на коронавирус, которые позволяют определить заболевание в течение 90 минут.
- Две сестры в американском штате Небраска благодаря коронавирусу воссоединились через 50 с лишним лет.
- Ученые из Университета Сан-Франциско заявили, что коронавирус вызывает сильную иммунную реакцию, которая мешает бороться с инфекцией.
- В Казахстане заявили о пройденном пике заболеваемости коронавирусом.
- 45 полицейских пострадали в Берлине в субботу во время различных акций протеста, в числе которых была демонстрация противников ограничений, введенных из-за коронавируса.
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