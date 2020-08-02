Попова заявила, что в России стабилизируется ситуация с коронавирусом
В 80 субъектах России заболеваемость коронавирусной инфекцией снижается или стабилизируется, заявила глава Роспотребнадзора РФ Анна Попова.
Она уточнила, что лишь в пяти регионах наблюдается не очень значительный рост заболеваемости.
По мнению Поповой, рост числа инфицированных связан с поспешным снятием ограничительных мер и пренебрежительным отношением к ним, передает ТАСС.
В России за последние сутки выявили 5 427 новых случаев заражения коронавирусом, выздоровели 3 649 человек. Число зараженных выросло до 850 870 человек, а выздоровевших — до 650 173 человек.
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