Попова заявила, что в России стабилизируется ситуация с коронавирусом

В 80 субъектах России заболеваемость коронавирусной инфекцией снижается или стабилизируется, заявила глава Роспотребнадзора РФ Анна Попова.

Она уточнила, что лишь в пяти регионах наблюдается не очень значительный рост заболеваемости.

По мнению Поповой, рост числа инфицированных связан с поспешным снятием ограничительных мер и пренебрежительным отношением к ним, передает ТАСС.

В России за последние сутки выявили 5 427 новых случаев заражения коронавирусом, выздоровели 3 649 человек. Число зараженных выросло до 850 870 человек, а выздоровевших — до 650 173 человек.

