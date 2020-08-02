Сегодня в Казани прошел первый массовый забег после введенного режима самоизоляции

В Казани прошел сегодня первый после режима самоизоляции массовый забег, участие в котором приняли более 800 человек.

Забег состоялся на четырех дистанциях: 1 км, 5 км, 10 км и 21 км. Все участники пришли на соревнования в масках и перчатках. Старт происходил с интервалом в 5 секунд, мероприятие проходило без болельщиков.

«ЗаБег.РФ» — крупнейший в мире полумарафон с синхронным стартом.

Из-за проведения забега сегодня возле «Ак Барс Арены» ограничили движение в первой половине дня.

