Новый корпус инфекционной больницы Казани откроют в конце августа

Фото: Инна Серова

В конце августа обещают сдать новый корпус республиканской инфекционной больницы, решение о строительстве которого было принято в связи с пандемией COVID-19 президентом РТ Рустамом Миннихановым, сообщили на проходящей в РКБ коллегии Минздрава РТ.

Корпус общей площадью более 1700 кв. м, рассчитанный на 232 койки, собираются достроить к 10 августа.

Министр здравоохранения Марат Садыков сообщил, что для борьбы с коронавирусной инфекцией из федерального и республиканского бюджетов выделены 2,7 млрд рублей на дооснащение госпиталей, а 6 946 медицинских работников получили 914,35 млн рублей стимулирующих выплат за апрель — июнь.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин назвал инфекционную больницу в Казани примером для всей страны.