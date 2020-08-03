В России соотношение новых и закрытых предприятий вернулось к докризисному показателю

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В России соотношение новых и закрытых предприятий вернулось к докризисному показателю. Об этом заявили аналитики службы международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza.

По данным аналитиков, в марте 2020 года на одну открытую организацию приходилось 1,9 ликвидированной. В апреле и мае показатель ушел вниз еще больше — 2,7 и 3,1 ликвидированного предприятия на одно новое. Ситуация начала выправляться в июне после постепенного снятия ограничений.

Динамика закрытий остается на прежнем уровне, однако бизнесмены открывают новые предприятия. Сейчас на одну открытую компанию приходится две закрытых, что соответствует докарантинному уровню, сообщает ТАСС.



Ранее «Реальное время» сообщало, что количество личных банкротств в России выросло в полтора раза.

