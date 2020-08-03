Коронавирусом во всем мире заразились более 18 млн человек

Фото: Официальный Татарстан

Количество заболевших коронавирусом в мире превысило 18 млн человек. Это следует из данных университета Джонса Хопкинса.

За сутки в мире выявлено 260 тыс. новых случаев заражения.

Лидерами по числу заразившихся являются США (4,6 млн), Бразилия (2,7 млн), Индия (1,7 млн) и Россия (849 тыс.). От инфекции во всем мире скончались 687 тыс. человек.



Ранее эксперты выразили мнение, что COVID-19 в ближайшее время не будет побежден.

