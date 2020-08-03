В Абхазии опасаются вспышки коронавируса после открытия границ

В Абхазии обеспокоились открытием границы с Россией. По мнению врачей, наплыв российских туристов может привести к вспышке коронавируса.



Всего за сутки границу пересекли около 7,5 тысячи человек. При этом среди местного населения еще до открытия границы произошла вспышка.

«Гудаутская больница начинает заполняться, ежедневно мы выявляем порядка 8—10 пациентов, и уже на этом этапе понимаем, что справиться с таким потоком больных будет крайне сложно, а прибавив к нашему населению тех, кто приедет, мы просто «захлебнемся» и не сможем оказать помощь ни нашим гражданам, ни кому либо еще», — сказал заместитель министра здравоохранения Абхазии Алхас Конджария.



Одномоментное открытие границ стало для врачей неожиданностью. Ранее штаб обсуждал варианты поэтапного открытия.



Ранее сообщалось, что 1 августа Россия открыла границы с Абхазией.