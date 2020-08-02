Биолог из КФУ дал советы по защите от COVID-19 в отпуске

Доцент кафедры микробиологии Института фундаментальной медицины и биологии КФУ Павел Зеленихин рассказал, что в поездке на море для защиты от коронавируса масок и перчаток недостаточно.

«Самая эффективная мера профилактики — избегать места массового скопления людей», — приводит слова ученого пресс-служба университета. Биолог посоветовал выбирать безлюдные пляжи.

Зеленихин подчеркнул, морская вода не может защитить от SARS-Cov-2. Гораздо больше пользы от укрепления иммунитета.

«Смена рациона питания в период эпидемии никак не повлияет на вероятность заболеть. Сейчас большинство людей питаются разнообразно, не испытывают никаких дефицитов витаминов, микроэлементов. Во время эпидемии специально принимать какие-либо витамины абсолютно бесполезно», — сообщил ученый.

Он объяснил также, что обязательное ношение масок в России введено для того, чтобы обезопасить окружающих от уже инфицированных граждан.

Напомним, на сегодня в Татарстане зарегистрированы 5 664 случая COVID-19. При этом за последние сутки болезнь подтвердилась у 31 жителя республики.