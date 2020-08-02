В Татарстане выявили магазины и кафе, которые пренебрегли санитарными требованиями

Фото: realnoevremya.ru / Илья Репин

В Роспотребнадзоре Татарстана выявили нарушения в работе магазинов и заведений общепита, рассказала глава Роспотребнадзора по РТ Марина Патяшина.

Так, на минувшей неделе специалисты ведомства обнаружили нарушения в магазине Апастовского района, где пренебрегали средствами индивидуальной защиты, и в трех магазинах Лениногорска, Чистополя и Нижнекамска — там не соблюдались профилактические мероприятия. «По всем выявленным нарушениям составлены протоколы об административной ответственности, в том числе протокол о временном запрете деятельности», — рассказала Патяшина.

Глава Роспотребнадзора по РТ также рассказала о недочетах в работе кафе. Так, в трех заведениях Нижнекамска и двух Чистополя зафиксировали нарушения в рассадке гостей, работу персонала без масок и перчаток и отсутствие антисептиков, передает пресс-служба правительства РТ.

Также Патяшина рассказала, что в течение августа Роспотребнадзор по РТ будет проводить выездные внеплановые проверки всех лагерей детского отдыха и операторов питания.

